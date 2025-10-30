Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло до 23

Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло до 23, найдено 16 тел

Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло до 23. Об этом правительство Челябинской области сообщило в Telegram-канале.

«Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать», — уточняется в публикации.

В правительстве региона указали, что аварийно-спасательные работы на месте случившегося официально завершены. Работа следственных органов продолжается.

Взрывы и пожар на заводе в Копейске произошли вечером 22 октября, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур.