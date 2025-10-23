Россия
07:36, 23 октября 2025

Названа возможная причина взрыва на заводе в Копейске

Взрыв на заводе Копейска мог произойти из-за нарушения технологического процесса
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Взрыв на заводе в Копейске Челябинской области мог произойти из-за нарушения технологического процесса. Об этом заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах российского региона.

«Причина, предварительно, нарушение технологического процесса»,  — сказал собеседник издания. Он добавил, что в момент взрыва в цехе на смене работали свыше двух десятков человек.

Ранее в сети появились кадры момента мощного взрыва на заводе в Копейске. За ним, судя по кадрам, следует огненный шар, который стремительно поднимается в небо.

Взрывы на на заводе в Копейске Челябинской области произошли вечером 22 октября. По последним данным, жертвами происшествия стали девять человек, еще пятеро пострадали. Губернатор Алексей Текслер опровергал версию о прилете дрона по объекту.

