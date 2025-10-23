Режим ЧС ввели в Копейске после взрыва на заводе

В Копейске после взрыва на заводе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

«В Копейском городском округе введен режим муниципальный чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии», — написал Текслер.

Он выразил соболезнования родственникам жертв взрыва и пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь. Губернатор подчеркнул, что атака беспилотников не была причиной взрыва.

Взрывы на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября, его причиной могло стать нарушение технологического процесса. Согласно последним официальным данным, жертвами взрыва стали 10 человек, еще 5 человек пострадали. Неофициально сообщалось о 12 жертвах. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.