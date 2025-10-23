Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 23 октября 2025Россия

Режим ЧС ввели в Копейске после взрыва на заводе

Челябинский губернатор Текслер: В Копейске после взрыва на заводе ввели режим ЧС
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Копейске после взрыва на заводе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

«В Копейском городском округе введен режим муниципальный чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии», — написал Текслер.

Он выразил соболезнования родственникам жертв взрыва и пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь. Губернатор подчеркнул, что атака беспилотников не была причиной взрыва.

Взрывы на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября, его причиной могло стать нарушение технологического процесса. Согласно последним официальным данным, жертвами взрыва стали 10 человек, еще 5 человек пострадали. Неофициально сообщалось о 12 жертвах. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости