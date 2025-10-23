Губернатор подтвердил рост числа жертв взрыва на заводе в Копейске

До 10 человек возросло число жертв взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Информацию об этом подтвердил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
Ранее неофициально сообщалось о том, что число жертв взрыва возросло с 9 до 12 человек. Также утверждалось, что пострадали семь человек.
Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое
По словам Текслера, двух пострадавших пациентов перевезли в ожоговый центр, еще двоих — областную клиническую больницу №1. Еще одну пациентку не могут перевести из городской больницы Копейска, так как она не принадлежит транспортировке.
Взрывы на заводе в Копейске Челябинской области произошли вечером 22 октября. Причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса. В Копейске после случившегося ввели режим ЧС, момент взрыва на заводе сняли на видео.