Недвижимость коррупционеров захотели отдать бойцам СВО

Депутат Миронов предложил передать недвижимость коррупционеров бойцам СВО

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов предложил передавать конфискованные у коррупционеров имущество и недвижимость бойцам СВО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Только в Подмосковье не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды героев!» — заявил он.

Ранее в ряде российских регионов начали передавать в зону СВО автомобили наказанных за пьяную езду граждан. До этого в Госдуму внесли законопроект, позволяющий передавать на нужды СВО конфискованное оружие и боеприпасы. Таким же образом документ предписывает поступать и с невостребованным оружием.