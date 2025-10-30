Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:13, 30 октября 2025Россия

Недвижимость коррупционеров захотели отдать бойцам СВО

Депутат Миронов предложил передать недвижимость коррупционеров бойцам СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов предложил передавать конфискованные у коррупционеров имущество и недвижимость бойцам СВО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Только в Подмосковье не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации… А прочее реквизированное у жуликов: яхты, дорогие автомобили, драгоценности — пускать с молотка на нужды героев!» — заявил он.

Ранее в ряде российских регионов начали передавать в зону СВО автомобили наказанных за пьяную езду граждан. До этого в Госдуму внесли законопроект, позволяющий передавать на нужды СВО конфискованное оружие и боеприпасы. Таким же образом документ предписывает поступать и с невостребованным оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

    Криминалистка профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

    Варламов сравнил происходящее в крупном американском городе с мобилизацией на Украине

    Соратник Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

    В Норвегии сделали прогноз по конфликту на Украине

    Встреча Си Цзиньпина и Трампа началась

    В России призвали скинуться деньгами на нарколога для Волочковой

    Юрист рассказал о пенсиях для неработающих россиян

    В Финляндии отреагировали на новое оружие России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости