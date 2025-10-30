Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 30 октября 2025Силовые структуры

Десять человек лишились паспортов за угрозу безопасности России

ФСБ: Десять выходцев из Центральной Азии лишили гражданства России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Десять выходцев из Центральной Азии лишились гражданства России за угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, среди них двое жителей Архангельской области. Они придерживались идеологии превосходства своей национальности, привлекались к административной и уголовной ответственности. Мужчины применяли насилие к жителям Северодвинска.

Также гражданство прекращено жителю Тюменской области. Он предпринимал действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор, и возбуждал вражду по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Кроме того, в списке двое жителей Забайкальского края, отказавшихся встать на воинский учет, житель Бурятии, осужденный за организацию незаконной миграции и осужденный за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Все они депортированы из России.

Отмечается, что гражданство прекращено находящимся в заключении жителю Камчатского края, мужчине и женщине из Самарской области.

Ранее лидера азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника главы региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Армия России взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

    Площадь снежного покрова в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости