Десять человек лишились паспортов за угрозу безопасности России

ФСБ: Десять выходцев из Центральной Азии лишили гражданства России

Десять выходцев из Центральной Азии лишились гражданства России за угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, среди них двое жителей Архангельской области. Они придерживались идеологии превосходства своей национальности, привлекались к административной и уголовной ответственности. Мужчины применяли насилие к жителям Северодвинска.

Также гражданство прекращено жителю Тюменской области. Он предпринимал действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор, и возбуждал вражду по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Кроме того, в списке двое жителей Забайкальского края, отказавшихся встать на воинский учет, житель Бурятии, осужденный за организацию незаконной миграции и осужденный за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Все они депортированы из России.

Отмечается, что гражданство прекращено находящимся в заключении жителю Камчатского края, мужчине и женщине из Самарской области.

Ранее лидера азербайджанской диаспоры Ульяновской области и советника главы региона Ислама Гусейнова лишили гражданства России.