Дмитриев пошутил о посещении Нью-Йорка

Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк до того, как он стал коммунистическим

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк перед тем, как он стал коммунистическим. Соответствующий пост Дмитриев опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Только что посетил Нью-Йорк, прямо перед тем, как он стал коммунистическим. Какая ирония», — написал Дмитриев.

Ранее в штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения для финансирования талонов на еду на фоне шатдауна. Губернатор Кэти Хокул подчеркнула, что подобные талоны получают три миллиона жителей штата.

16 октября Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, а поддержал его лишь 51 член верхней палаты Конгресса.