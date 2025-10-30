Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:22, 30 октября 2025Россия

Дмитриев пошутил о посещении Нью-Йорка

Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк до того, как он стал коммунистическим
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что посетил Нью-Йорк перед тем, как он стал коммунистическим. Соответствующий пост Дмитриев опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Только что посетил Нью-Йорк, прямо перед тем, как он стал коммунистическим. Какая ирония», — написал Дмитриев.

Ранее в штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения для финансирования талонов на еду на фоне шатдауна. Губернатор Кэти Хокул подчеркнула, что подобные талоны получают три миллиона жителей штата.

16 октября Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, а поддержал его лишь 51 член верхней палаты Конгресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    «Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?

    В Китае назвали причину украинского кризиса

    Сын Медведева обратился с призывом к своей партии

    Украинцев призвали покинуть города на зиму

    Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме

    Найден ворующий деньги со смартфонов вирус

    Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

    Названа дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым

    Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости