Европейский Центробанк не стал менять ставки

ЕЦБ оставил ставки на уровне 2 %, 2,15 % и 2,4 %

Несмотря на выросшую второй месяц подряд годовую инфляцию (2,2 процента в сентябре против 2,1 процента в августе и 2,0 процента в июле), Европейский Центробанк (ЕЦБ), как и ожидалось, не стал менять три основные процентные ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию оставлены на неизменных с июля уровнях в 2, 2,15 и 2,4 процента соответственно.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне двух процентов в среднесрочной перспективе», — говорится в пресс-релизе ЕЦБ. Там также отмечается, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя макроэкономический прогноз и остается неопределенным, в особенности из-за торговых споров и геополитики. Дальнейшие решения по ставкам в ЕЦБ намерены принимать на основании ситуации с инфляцией и связанных с ней рисков.

Европейский ВВП вырос в третьем квартале в поквартальном измерении на 0,2 процента после роста на 0,1 процента во втором и на 0,6 процента в первом квартале 2025 года. В Германии рост экономики в июле-сентябре оказался нулевым.