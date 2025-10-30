Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 30 октября 2025Экономика

Европейский Центробанк не стал менять ставки

ЕЦБ оставил ставки на уровне 2 %, 2,15 % и 2,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Несмотря на выросшую второй месяц подряд годовую инфляцию (2,2 процента в сентябре против 2,1 процента в августе и 2,0 процента в июле), Европейский Центробанк (ЕЦБ), как и ожидалось, не стал менять три основные процентные ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию оставлены на неизменных с июля уровнях в 2, 2,15 и 2,4 процента соответственно.

«Совет управляющих полон решимости обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне двух процентов в среднесрочной перспективе», — говорится в пресс-релизе ЕЦБ. Там также отмечается, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя макроэкономический прогноз и остается неопределенным, в особенности из-за торговых споров и геополитики. Дальнейшие решения по ставкам в ЕЦБ намерены принимать на основании ситуации с инфляцией и связанных с ней рисков.

Европейский ВВП вырос в третьем квартале в поквартальном измерении на 0,2 процента после роста на 0,1 процента во втором и на 0,6 процента в первом квартале 2025 года. В Германии рост экономики в июле-сентябре оказался нулевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Двое мужчин похитили и избили известного блогера

    Жулин дал совет Валиевой после неудачи в суде Швейцарии

    Трампа накормили кетчупом и котлетами для гамбургеров в Корее

    Российский прокурор оказался на допросе из-за сейфа

    Депутат Рады рассказал о страхе властей Украины перед русской культурой

    Российские войска уничтожили использовавшийся ВСУ мост в Днепропетровской области

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости