Российский гид бросил на острове туристов с детьми на руках без связи и вещей

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Илья Зорин / ТАСС

Российский гид бросил туристов с детьми на острове в Карелии без вещей и связи из-за опоздания на 15 минут. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, путешественники прибыли на остров в составе группы и отправились на пешую экскурсию по лесу. На обратном пути они прибыли к месту сбора с опозданием из-за травмы ребенка, однако автобус с их вещами уже уехал. В итоге им пришлось добираться до дома своим ходом. При этом в турагентстве заявили, что не считают случившееся нарушением, ссылаясь на некий протокол, который подписали всего трое из 50 путешественников.

Пострадавшие обратились в офис компании, но директор турфирмы Александр изначально не признавал вины и путался в условиях договора и показаниях. Так, он утверждал, что клиенты опоздали якобы не на разрешенные 15 минут, а на все 18. В итоге путешественники обратились в суд.

Адвокат Павел Аринушкин допустил, что агентству могут вменить штраф до 100 тысяч рублей за оказание некачественных туристических услуг, также владельцам бизнеса может грозить до одного года лишения свободы. Кроме того, сообщается, что несколько лет назад автобус турагентства слетел в кювет, и тогда пострадавшим тоже пришлось обращаться в суд с требованием компенсации.

Ранее гид в Таиланде отказался возвращать туристов домой из-за нежелания покупать сувениры. Уточняется, что цены на них были необоснованно завышены.

