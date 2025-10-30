Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»

Главный раввин России Лазар: Лидерам мусульман надо отмежеваться от слов Межиева

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал слова муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева, который назвал иудеев «врагами Аллаха». Лазар отметил, что такое высказывание оскорбительно для всего еврейского народа и их веры, о чем говорится в Telegram-канале.

«Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», — подчеркнул раввин.

По его мнению, слова муфтия Чечни не совпадают с официальной позицией мусульманской общины. Он призвал лидеров мусульман отмежеваться от слов Межиева.

На ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» муфтий Межиев заявил, что иудеи и созданные ими течения, такие как атеизм, — это враги Аллаха. Он также выразил мнение, что источником концепций иудеев является сатанизм (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).

Ранее главный раввин России назвал неудачниками верящих в еврейский заговор людей. Лазар подчеркнул, что такие люди пытаются списать свою недееспособность на какую-нибудь «вражью силу».