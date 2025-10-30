Экономика Франции неожиданно ускорила рост

Рост ВВП Франции в третьем квартале ускорился до 0,5 процента вопреки ожиданиям

Национальное статистическое управление Франции (INSEE) сообщило об ускорении роста национальной экономики в третьем квартале до 0,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Главными драйверами стали экспорт, увеличившийся на 2,2 процента, и корпоративные инвестиции — плюс 0,9 процента. Ниже среднего оказался рост потребительских расходов (0,1 процента), импорт упал на 0,4 процента.

Во втором квартале рост ВВП составлял только 0,3 процента, при этом аналитики ожидали, что результат третьего окажется даже хуже — 0,2 процента. По оценкам экспертов, сильные результаты могут снизить политическую напряженность в стране, которая осенью привела к обновлению правительства.

Ранее исследовательский институт IFO подсчитал, что в октябре индекс экономических ожиданий в Германии взлетел до максимальных с февраля 2022 года 91,6 пункта. Также индекс делового климата в ФРГ поднялся до 88,4 пункта вместо ожидаемых 87,8 пункта, что свидетельствует об улучшении настроений бизнеса.