Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 30 октября 2025Экономика

Экономика Франции неожиданно ускорила рост

Рост ВВП Франции в третьем квартале ускорился до 0,5 процента вопреки ожиданиям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Национальное статистическое управление Франции (INSEE) сообщило об ускорении роста национальной экономики в третьем квартале до 0,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Главными драйверами стали экспорт, увеличившийся на 2,2 процента, и корпоративные инвестиции — плюс 0,9 процента. Ниже среднего оказался рост потребительских расходов (0,1 процента), импорт упал на 0,4 процента.

Во втором квартале рост ВВП составлял только 0,3 процента, при этом аналитики ожидали, что результат третьего окажется даже хуже — 0,2 процента. По оценкам экспертов, сильные результаты могут снизить политическую напряженность в стране, которая осенью привела к обновлению правительства.

Ранее исследовательский институт IFO подсчитал, что в октябре индекс экономических ожиданий в Германии взлетел до максимальных с февраля 2022 года 91,6 пункта. Также индекс делового климата в ФРГ поднялся до 88,4 пункта вместо ожидаемых 87,8 пункта, что свидетельствует об улучшении настроений бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости