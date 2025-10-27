Настроения компаний крупнейшей экономики Европы взлетели до максимума

Индекс экономических ожиданий в ФРГ взлетел до максимума с февраля 2022 года

В октябре индекс экономических ожиданий в Германии взлетел до максимальных с февраля 2022 года 91,6 пункта после сентябрьских 89,8 пункта. Об этом со ссылкой на данные исследовательского института IFO сообщает РИА Новости.

Аналитики ожидали падения показателя до 89,1 пункта. Также ошибочными оказались прогнозы по поводу индекса делового климата в ФРГ — он поднялся до 88,4 пункта, а не до 87,8 пункта.

При этом индекс текущей экономической ситуации, напротив, снизился с 85,7 пункта до 85,3 пункта при прогнозе в 86 пунктов.

Таким образом, отмечают аналитики, ожидания немецкого бизнеса существенно улучшились при ухудшении оценки нынешнего положения дел. Предприятия видят предпосылки к тому, что в 2026 году экономика начнет заметное восстановление.

Ранее Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило, что в июле 2025 года экспорт из Германии в Россию сократился на 19,8 процента в годовом выражении.