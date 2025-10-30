Командир «Айдара» призвал командование оставить Красноармейск

Бунятов: Вовремя выйти из Красноармейска и занять оборону — лучший вариант

Командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Станислав Бунятов призвал командование оставить Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом он написал в Telegram-канале.

«(...) вовремя выйти из города и занять оборону без паники — лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны», — прокомментировал он публикацию специалиста по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергея Бескрестнова с позывным Флэш.

Он призвал не повторять «трагическую историю Угледара».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о блокировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что украинскому руководству необходимо принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.