06:00, 30 октября 2025Из жизни

Криминалистка профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

В Индии криминалистка помогла сообщникам взорвать квартиру с телом бывшего
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии выпускница курсов судебной экспертизы использовала свои знания и помогла скрыть следы убийства. Об этом сообщает Times of India.

21-летняя Амрита Чаухан начала встречаться с 32-летним Рамкешем Миной в мае 2025 года. Они познакомились во время собеседования, когда Чаухан устраивалась на работу в Дели. Несколько месяцев они наслаждались взаимной страстью и даже начали снимать совместный секс на видео. Однако в конце лета в жизнь Чаухан вернулся ее бывший бойфренд — газовый инженер Сумит Кашьяп. Чаухан вновь вступила в романтические отношения с ним и остыла к Мине.

Тогда влюбленный в надежде вернуть девушку или запугать ее стал посылать ей фрагменты интимных видео. Чаухан потребовала удалить все записи и отдать ей жесткий диск, где они хранились. После отказа у нее родился план. Вместе с Кашьяпом и его другом Сандипом Кумаром она решила инсценировать ограбление и украсть диск. Чаухан отправилась в гости к Мине и связала его, пообещав необычный секс. После в квартиру ворвались Кашьяп и Кумар в масках. Все трое стали требовать у Мины сказать, где он хранит диск. Завязалась потасовка, в ходе которой Мина задохулся. Тогда криминалистка предложила сообщникам избавиться от тела. Для этого она решила применить свой профессиональные знания.

Преступники облили Мину маслом и вином, а после открыли в квартире газ и оставили рядом открытый огонь. Через несколько минут после их ухода в квартире прогремел взрыв. Злоумышленников удалось выследить при помощи записей камер наблюдения возле здания. Анализ содержимого их смартфонов подтвердил подозрения следователей. Все трое арестованы и пытаются свалить ответственность за смерть Мины друг на друга.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина стал жертвой сговора жены и ее любовника. Причиной расправы было желание любовников убрать препятствие для отношений, поскольку их роман длился уже два года.

