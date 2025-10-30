Миллионер лишился состояния из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

JT: В Японии миллионер лишился 10 миллионов йен из-за любовницы и убил ее

В Японии миллионер из Токио лишился состояния из-за любовницы и расправился с ней. Об этом сообщает Japan Today (JT).

57-летний Акира Исикава познакомился с 24-летней Саной Хирабаяси в 2022 году на сайте знакомств. Через некоторое время девушка заявила, что ей нужны 10 миллионов йен (5,2 миллиона рублей), чтобы расплатиться с долгами кафе, где она работает управляющей. Исикава владел крупным состоянием и смог выделить молодой подруге эту сумму. Как сказано в судебных документах, после этого Хирабаяси начала постоянно просить у любовника деньги, что привело его к «эмоциональному и финансовому истощению».

В два часа ночи 2 февраля 2023 года Исикава и Хирабаяси заселились в отель в Токио. В половину седьмого утра мужчина вышел из гостиницы и больше не вернулся. 3 февраля сотрудники отеля вскрыли дверь номера, где поселилась пара, так как дверь никто не открывал. Они обнаружили Хирабаяси без признаков жизни на кровати. Следователи установили, что Исикава уселся на уснувшую любовницу и несколько раз ударил ее ножом в грудь и шею.

Мужчину опознали по записям камер видеонаблюдения и арестовали у него дома. При обыске там были найдены два ножа, на одном из которых нашли следы крови. 29 октября 2025 года Исикава признал себя виновным. Какое наказание ему грозит, не сообщается.

