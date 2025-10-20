Из жизни
07:00, 20 октября 2025Из жизни

Мошенница выманила у мужчины 790 тысяч рублей и заставила переспать с собой

The Thaiger: В Таиланде мошенница за год выманила у мужчины 320 тысяч батов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Channel 8

В Таиланде молодой мужчина стал жертвой мошенницы, которая выманила у него 320 тысяч батов (более 790 тысяч рублей), заставила переспать с собой и обманула. Об этом сообщает The Thaiger.

25-летний таец из провинции Махасаракхам познакомился с женщиной по имени Плой летом 2024 года в приложении для знакомств. Она утверждала, что ей 30 лет, и она владеет текстильным производством в Бангкоке. Мужчине понравились фотографии Плой и то, что она занимается серьезным бизнесом. Они начали общаться каждый день, однако тайка никогда не показывала лица во время видеозвонков, ссылаясь на застенчивость. При этом она прислала ему около 50 фотографий.

Через 10 дней после знакомства Плой попросила у онлайн-бойфренда в долг тысячу батов (примерно 2,5 тысячи рублей). Он согласился дать деньги. Потом тайка стала занимать у него все большие суммы под предлогом развития бизнеса и закупок партий одежды. Под конец она начала жаловаться, что ее предприятие переживает кризис, и просила все больше денег, грозя совершить суицид.

Таец занял для возлюбленной 200 тысяч батов (495 тысяч рублей) у коллег, заложил машину и отдал годовую премию. В итоге суммы, которую, как считал мужчина, он вложил в спасение бизнеса Плой, достигла 320 тысяч батов. В июне 2025-го таец лишился работы, не смог выплатить долги и захотел встретиться с возлюбленной лично, чтобы получить деньги. Она всячески избегала этого. Плой сказала, что уже уехала из Бангкока и вернулась в родную провинцию Сисакет.

Она также заявила, что согласна на личную встречу, только если мужчина согласится переспать с ней. После встречи выяснилось, что Плой выглядит совсем не так, как на фотографиях. Тем не менее таец согласился на секс, надеясь вернуть деньги. Однако после секса Плой долг так и не вернула.

В итоге таец обратился в некоммерческую правозащитную организацию, чтобы привлечь мошенницу к ответственности. Сотрудники организации помогли ему грамотно составить заявление в полицию.

Ранее в Таиланде высокопоставленный буддийский монах лишился сана после обвинений в 15-летнем романе с женщиной. Любовница узнала о его романе с другой и пожаловалась знакомым.

