22:17, 30 октября 2025

Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства

Мишустин освободил Гатагову от должности заместителя министра по ее просьбе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра сельского хозяйства Ольгу Гатагову от должности по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности (...) по ее просьбе», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу ранее упраздненного управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами при администрации президента Игоря Маслова.

