Путин освободил главу управления по зарубежным связям от должности

Путин освободил от должности главу упраздненного управления по зарубежным связям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу ранее упраздненного управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами при администрации президента Игоря Маслова. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника управления», — говорится в тексте документа.

В августе 2025 года управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству были упразднены другим указом главы государства.

Как пишет ТАСС, сотрудники ликвидируемых подразделений должны были продолжать работу до появления новых указов.

Тем временем в составе администрации президента было образовано новое управление — по стратегическому сотрудничеству и партнерству. Сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко может курировать его. Должность главы нового управления прочили также замглавы Россотрудничества Игорю Чайке.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя главы администрации президента. В Кремле сообщали, что Козак покидает пост по собственному желанию.

