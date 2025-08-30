Россия
05:07, 30 августа 2025

Стало известно о возможном назначении замглавы Россотрудничества на новый пост

РБК: Игорь Чайка стал кандидатом на пост главы нового управления в АП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Игорь Чайка

Игорь Чайка. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpres.com

Замглавы Россотрудничества Игорь Чайка может стать кандидатом на пост главы нового управления по стратегическому сотрудничеству и партнерству в администрации президента. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к АП.

Со слов собеседника издания стало известно, что «собеседовались многие», но Игорь Чайка «хочет много работать и уже много работает». Источник добавил, что до подписания официального указа говорить о кандидатуре руководителя управления преждевременно.

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества 10 марта этого года.

Чайка с января 2021 года является председателем Общественного совета при Россотрудничестве. Также с 2020 года по настоящее время он является членом комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Промышленность», «Экология и природные ресурсы».

