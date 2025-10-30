Морской гигант всплыл у берегов России

У берегов Кунашира заметили редкого кита-горбача

У Южно-Курильского мыса заметили редкого морского гиганта. Об этом сообщает Тихоокеанское информационное агентство «Острова».

Сотрудники заповедника «Курильский» рассказали, что местные жители и туристы несколько раз видели фонтаны в море, после чего специалисты выехали на место и смогли запечатлеть огромное млекопитающее. Им оказался горбач, занесенный в Красную книгу России.

Такие киты в этих водах встречаются нечасто. Обычно у Южно-Курильска можно увидеть северных малых полосатиков или северных плавунов, ведь глубины у побережья небольшие, порядка 300-400 метров. А вот горбачи предпочитают глубокие районы, например, у острова Шикотан, где их замечают чаще.

Горбачи — это огромные усатые киты, питающиеся мойвой, сельдью, песчанкой и крилем. Иногда они охотятся группами, загоняя добычу пузырями воздуха. Продолжительность их жизни превышает 50 лет, а взрослые особи достигают длины до 16 метров.

Заповедник «Курильский» и заказник «Малые Курилы» входят в число немногих российских территорий, где охраняются акватории Тихого океана и Охотского моря. По данным специалистов, здесь можно встретить сразу 11 видов китов, включая кашалота, синего кита и финвала.

Ранее в Свердловской области обнаружили зуб базилозавра — морского хищника длиной до 21 метра. Это стало доказательством существования гигантского кита.