Муж 40-летней звезды «Милых обманщиц» опубликовал ее обнаженное фото

Актер Патрик Джей Адамс опубликовал откровенное фото актрисы Тройэн Беллисарио

Муж американской актрисы Тройэн Беллисарио, канадский актер Патрик Джей Адамс опубликовал ее откровенное фото. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда «Милых обманщиц» предстала на размещенном кадре обнаженной. Она лежала у бассейна, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья.

«Я не знаю, как ты все это делаешь, и как мне так повезло, что я с тобой это сделал. (...). С днем рождения, Тройэн. Ты подарок», — обратился Адамс к своей возлюбленной в описании под постом, который набрал 182 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер показала без фильтров фигуру после похудения.