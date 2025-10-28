Ценности
09:52, 28 октября 2025Ценности

Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @amyschumer

Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер показала без фильтров фигуру после похудения. Соответствующий пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда фильма «Красотка на всю голову» запечатлела себя в зеркале в ванной. Она позировала перед камерой телефона в сиреневом бра-топе и синих спортивных брюках, демонстрируя плоский живот. «Нет ни фильтров, ни филлеров, ни чистого зеркала», — указала в подписи знаменитость.

При этом в марте Шумер признавалась, что худеет с помощью препарата «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых и ожирения).

Ранее в октябре американская плюс-сайз-рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo, показала результат похудения на фото в откровенном образе.

