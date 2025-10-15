Плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения

Плюс-сайз-рэперша Lizzo в черном белье YITTY показала результат похудения

Американская плюс-сайз-рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo, показала результат похудения на фото в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница сфотографировалась в зеркало в нижнем белье бренда YITTY черного цвета. Она позировала без макияжа, убрав волосы от лица с помощью банданы.

В июле Lizzo попала на обложку спортивного журнала после признания в приеме «Оземпика». Исполнительница снялась в бордовом спортивном бюстгальтере, облегающих шортах и укороченном лонгсливе.