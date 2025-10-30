Забота о себе
05:12, 30 октября 2025

Мужчина ударился мизинцем о стул и сломал шею

Мужчина ударился мизинцем о стул и сломал шею из-за редкого вида рака
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Житель Великобритании Пол Энглисс ударился мизинцем о стул и сломал шею. О необычном происшествии сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в мае прошлого года. 62-летний мужчина долго страдал от боли в пояснице, списывая это на возраст, однако перелом шейного позвонка и временный паралич в результате небольшого ушиба вынудили его обследоваться у врачей. После МРТ он узнал, что слабость его костей может быть связана с миеломой — редкой формой рака крови, поражающей костную ткань.

«Ударная волна прошла по моему позвоночнику, я оказался парализован, у меня были спазмы с обеих сторон шеи. Мне сказали, что, возможно, у меня миелома, потому что это действительно необычно: удариться пальцем ноги и сломать шею — это было что-то», — сказал мужчина.

Ранее 31-летняя жительница Великобритании Шеннон Фрост рассказала о неочевидном первом симптоме рака крови. «У меня болело плечо, но я списала это на то, что я сильно сутулилась», — отметила она.

