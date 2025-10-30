Мир
07:54, 30 октября 2025Мир

На один жест Трампа после встречи с Си Цзиньпином обратили внимание

Трамп после встречи с Си Цзиньпином сказал что-то ему на ухо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин вместе покинули здание, где проходила двусторонняя встреча, американский лидер перед тем, как сесть в автомобиль, что-то сказал коллеге на ухо. На это обратило внимание РИА Новости.

Сообщается, что главы государств покинули здание, продолжая разговор. Затем они обменялись длительным рукопожатием. В какой-то момент президент США притянул председателя КНР к себе и что-то сказал ему на ухо, не ослабляя рукопожатия.

После этого Трамп проводил Си Цзиньпина до машины, продолжая что-то говорить.

Встреча лидеров состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане и продлилась 1 час 40 минут. При этом отмечается, что глава Китая и американский президент не сделали совместного заявления.

