22:01, 30 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о хитрой тактике ВС России в Красноармейске

ВС России заметили на севере и востоке Красноармейска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Бойцов Вооруженных сил (ВС) России заметили на севере и востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинский аналитический паблик Deep State.

Отмечается, что российские войска используют хитрую тактику: заходят группами по 5-6 человек, максимально стараются не вступать в бой.

«В северной части ВСУ пытались проводить зачистку улиц. Русские по рации делятся этим между собой и просто начали переходить на соседнюю улицу. После завершения зачистки они снова полезли в свои укрытия на этой же улице», — говорится в сообщении.

Украинские аналитики отмечают, что борьба с такой тактикой возможна только при помощи дронов, однако ситуация осложняется погодными условиями.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил России.

