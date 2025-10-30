Мир
03:07, 30 октября 2025Мир

На Западе сообщили Зеленскому плохую новость о поставках оружия

Rebelión: Зеленский пытается получить западное оружие, но оно не спасет ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается добиться поставок западного оружия, но оно не поможет украинским войскам добиться успеха на поле боя. Об этом пишет обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в статье для испанского издания Rebelión.

Он отметил, что особенно Зеленский хочет получить американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако, по мнению журналиста, их передача Киеву лишь нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, но при этом не изменят ситуацию на поле боя.

Он добавил, что Зеленскому необходимо признать, что заявления об успехах украинской армии на фронте не соответствуют действительности и способствуют разжиганию конфликта.

Ранее украинский лидер сообщил, что Киев начал вести разговор о поставках ракет Tomahawk с европейскими странами.

    Все новости