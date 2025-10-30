Rebelión: Зеленский пытается получить западное оружие, но оно не спасет ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается добиться поставок западного оружия, но оно не поможет украинским войскам добиться успеха на поле боя. Об этом пишет обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в статье для испанского издания Rebelión.

Он отметил, что особенно Зеленский хочет получить американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако, по мнению журналиста, их передача Киеву лишь нанесет ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, но при этом не изменят ситуацию на поле боя.

Он добавил, что Зеленскому необходимо признать, что заявления об успехах украинской армии на фронте не соответствуют действительности и способствуют разжиганию конфликта.

Ранее украинский лидер сообщил, что Киев начал вести разговор о поставках ракет Tomahawk с европейскими странами.