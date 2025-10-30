Набиуллина напомнила Госдуме о колонизации экономики в 90-х

Набиуллина: Работа ЦБ направлена на то, чтобы экономика РФ не вернулась в 90-е

Денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Об этом, выступая в Госдуме, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Председатель Банка России напомнила о «тотальной колонизации» экономики тех времен и ценах в магазинах в условных единицах. «Вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что работа ЦБ в период перегрева спроса в условиях дисбаланса спроса и предложения «направлена на то, что снова там не оказаться».

Набиуллина выступает в парламенте с ежегодным докладом об основных направлениях ДКП. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что она, как ожидается, ответит на вопросы депутатов, которые будут касаться в том числе снижения ключевой ставки.

Представители трех думских комитетов также попросили ЦБ подготовить аналитическую записку, в которой в дополнение к традиционным дезинфляционному, проинфляционному и рисковому сценариям развития экономики будут описаны возможные последствия снижения ключевой ставки до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий в условиях сохраняющегося перегрева спроса.