Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 30 октября 2025Экономика

Набиуллина напомнила Госдуме о колонизации экономики в 90-х

Набиуллина: Работа ЦБ направлена на то, чтобы экономика РФ не вернулась в 90-е
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Об этом, выступая в Госдуме, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Председатель Банка России напомнила о «тотальной колонизации» экономики тех времен и ценах в магазинах в условных единицах. «Вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что работа ЦБ в период перегрева спроса в условиях дисбаланса спроса и предложения «направлена на то, что снова там не оказаться».

Набиуллина выступает в парламенте с ежегодным докладом об основных направлениях ДКП. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что она, как ожидается, ответит на вопросы депутатов, которые будут касаться в том числе снижения ключевой ставки.

Представители трех думских комитетов также попросили ЦБ подготовить аналитическую записку, в которой в дополнение к традиционным дезинфляционному, проинфляционному и рисковому сценариям развития экономики будут описаны возможные последствия снижения ключевой ставки до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий в условиях сохраняющегося перегрева спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости