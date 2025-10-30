Наука и техника
16:47, 30 октября 2025Наука и техника

Названо главное преимущество российского «оружия апокалипсиса»

Джерелиевский: У ядерного аппарата «Посейдон» неограниченный запас хода
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» отличается неограниченной дальностью, которую обеспечивает ядерная энергоустановка. Главное преимущество оружия назвал аналитик Борис Джерелиевский в беседе с «360».

«Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, и там находиться, сколько угодно. Удар одного "Посейдона" приведет к огромным потерям», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подводный дрон способен бесшумно идти к цели, минуя системы раннего обнаружения. Аппарат, который называют «оружием апокалипсиса», может залечь на дно или снизить скорость для маскировки и совершить рывок на финальном участке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 28 октября провели испытания «Посейдона». В ходе работ удалось запустить атомную энергоустановку, которая позволила дрону двигаться «определенное количество времени».

    Все новости