Няня расправилась с 83-летним мужчиной, разделась и убежала

Daily Mail: В США няня убила 83-летнего деда девочки, за которой присматривала

В США 35-летняя няня из штата Мичиган расправилась с дедом девочки, за которой присматривала, разделась догола и попыталась убежать от полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 24 октября, Кэти Онг из города Ройал-Ок, штат Мичиган, попросила своего 83-летнего отца Дэвида зайти к ней домой и проведать двухлетнюю дочь, за которой присматривала няня Саманта Рэй Бут. Мужчина приехал в дом дочери, после чего перестал выходить на связь. Кэти позвонила родственнику и попросила его узнать, в чем дело.

Когда американец приехал к дому, то обнаружил, что входная дверь распахнута настежь, а из подвала доносятся странные звуки. Он позвал Дэвида, но тот не отозвался. В доме мужчина обнаружил Бут, одежда которой была заляпана кровью, а сама она находилась в «маниакальном состоянии». Дэвид Онг лежал в подвале в крови без признаков жизни. Родственник Кэти схватил на руки девочку, которая оказалась невредима. После этого Бут набросилась на мужчину с отверткой, однако ему и девочке удалось убежать.

Прибывшие на место полицейские обнаружили няню полностью голой. Она убежала от правоохранителей, но вскоре была задержана. В сумочке женщины при обыске нашли наркотики. По предварительным данным, она напала на Дэвида Онга с отверткой, когда он пришел проведать внучку, и расправилась с ним. Мотив поступка женщины неизвестен. В полиции уточнили, что раньше у Бут не было проблем с законом.

