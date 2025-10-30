Экономика
Обладателям маленьких квартир дали совет

Дизайнер Кузнецова: В маленьких квартирах рекомендуется использовать минимализм
Мария Черкасова

Фото: Nadia Sobchuk / Shutterstock / Fotodom

Россиянам-обладателям небольших квартир посоветовали дизайн в стиле минимализм, а также скандинавский и джапанди. Советами по оформлению интерьера с «Вечерней Москвой» поделилась дизайнер и директор по продукту компании Mr.Doors﻿ Ксения Кузнецова.

Современный минимализм остается одним из самых востребованных и практичных вариантов. Основные принципы этого стиля — простота форм, минимум декора, светлые цвета и функциональная мебель, что визуально расширяет пространство и создает чувство легкости. Натуральные материалы — дерево, камень, текстиль природных оттенков — добавляют интерьеру тепла и респектабельности.

Скандинавский стиль, хоть и утратил былую популярность, по-прежнему гармонично смотрится в небольших квартирах. Он основан на максимальном использовании естественного света и спокойной цветовой палитре — белом, сером и пастельных тонах. Этот стиль отличается простыми линиями мебели, многофункциональными решениями и акцентами из природных материалов, создавая атмосферу умиротворения.

Новинка последних лет — джапанди, который сочетает в себе минимализм с японской эстетикой. Для него характерны натуральные теплые оттенки, простые формы и функциональность. Стиль придает пространству визуальную легкость и внутреннюю гармонию за счет продуманности каждой детали и использования природных материалов.

Ранее депутаты предложили окрасить фасады хрущевок в яркие, позитивные цвета. Согласно проекту, цветовые решения будут основываться на данных цветопсихологии, учитывать климатические особенности региона, историческую среду и мнение местных жителей.

