Оставляющие цифровой след россияне оказались под угрозой

МВД: Аферисты собирают данные о жертвах через фото покупок и геотеги

Киберпреступники собирают сведения о потенциальной жертве, основательно изучая опубликованные фотографии покупок и оставленные геотеги в социальных сетях. Об этом рассказали журналисты РИА Новости, ознакомившись с аналитикой МВД и другими материалами.

Еще на стадии отбора сведений мошенники узнают, где живет человек, чем занимается, кто его родственники. Всю эту информацию злоумышленники получают не только из слитых баз, но и с применением открытых источников, таких как социальные медиа возможной жертвы обмана.

Собрать портрет своей предполагаемой жертвы аферисты могут и по опубликованным в интернете снимкам покупок человека, а также по геотегам, которые указываются в соцсетях, например под фотографиями. С помощью этой информации злоумышленники персонализируют сценарий под каждую конкретную жертву, объясняется в материалах.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян. Оказалось, что теперь мошенники забирают наличные россиян не только под предлогом «декларированием средств».