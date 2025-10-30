Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:25, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Оставляющие цифровой след россияне оказались под угрозой

МВД: Аферисты собирают данные о жертвах через фото покупок и геотеги
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Киберпреступники собирают сведения о потенциальной жертве, основательно изучая опубликованные фотографии покупок и оставленные геотеги в социальных сетях. Об этом рассказали журналисты РИА Новости, ознакомившись с аналитикой МВД и другими материалами.

Еще на стадии отбора сведений мошенники узнают, где живет человек, чем занимается, кто его родственники. Всю эту информацию злоумышленники получают не только из слитых баз, но и с применением открытых источников, таких как социальные медиа возможной жертвы обмана.

Собрать портрет своей предполагаемой жертвы аферисты могут и по опубликованным в интернете снимкам покупок человека, а также по геотегам, которые указываются в соцсетях, например под фотографиями. С помощью этой информации злоумышленники персонализируют сценарий под каждую конкретную жертву, объясняется в материалах.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян. Оказалось, что теперь мошенники забирают наличные россиян не только под предлогом «декларированием средств».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Собянин сообщил об уничтожении двух направлявшихся к Москве БПЛА

    Оставляющие цифровой след россияне оказались под угрозой

    Московский аэропорт приостановил полеты

    Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

    Няня расправилась с 83-летним мужчиной, разделась и убежала

    На Западе сообщили Зеленскому плохую новость о поставках оружия

    В США сообщили о панике в украинских войсках

    Мобилизованный по дороге в храм солдат ВСУ захотел вернуться в церковь

    Над российским городом раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости