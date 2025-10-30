Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 30 октября 2025Экономика

Оценены последствия «Мелиссы» для россиян

Метеоролог Шувалов: Ураган «Мелисса» принесет теплую погоду в Россию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Ураган «Мелисса», обрушившийся на Ямайку и Кубу, не представляет угрозы для России. Последствия циклона оценил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Аргументами и фактами».

«Мелиссе» была присвоена максимальная, пятая категория мощности для тропических циклонов, однако к 29 октября она снизилась до третьей-четвертой категории. Шувалов отметил, что в дальнейшем ураган продолжит стремительно терять интенсивность.

Согласно прогнозам, далее «Мелисса» отправится в район Исландии, но уже в виде внетропического циклона, который принесет теплую погоду в европейскую часть России. «Такие катаклизмы, как ураган "Мелисса", ограничены тропической зоной и за ее пределы, в умеренные широты, выходят уже в совершенно другом виде. Да, они могут вносить штормы, но не такой силы», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что более сотни россиян оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. В их числе 22 сотрудника посольства РФ, десятки предпринимателей, банкиров, сотрудников туристических фирм, ученых и других работников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости