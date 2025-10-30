Оценены последствия «Мелиссы» для россиян

Метеоролог Шувалов: Ураган «Мелисса» принесет теплую погоду в Россию

Ураган «Мелисса», обрушившийся на Ямайку и Кубу, не представляет угрозы для России. Последствия циклона оценил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Аргументами и фактами».

«Мелиссе» была присвоена максимальная, пятая категория мощности для тропических циклонов, однако к 29 октября она снизилась до третьей-четвертой категории. Шувалов отметил, что в дальнейшем ураган продолжит стремительно терять интенсивность.

Согласно прогнозам, далее «Мелисса» отправится в район Исландии, но уже в виде внетропического циклона, который принесет теплую погоду в европейскую часть России. «Такие катаклизмы, как ураган "Мелисса", ограничены тропической зоной и за ее пределы, в умеренные широты, выходят уже в совершенно другом виде. Да, они могут вносить штормы, но не такой силы», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что более сотни россиян оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. В их числе 22 сотрудника посольства РФ, десятки предпринимателей, банкиров, сотрудников туристических фирм, ученых и других работников.