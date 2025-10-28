Более сотни россиян оказались в эпицентре урагана на Ямайке

Более сотни россиян попали в эпицентр урагана «Мелисса» на Ямайке

Более сотни россиян оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, речь идет о 22 сотрудниках посольства РФ, а также десятках предпринимателей, банкиров, сотрудников туристических фирм, ученых и других работников. Согласно оценкам американского Национального центра, стихийное бедствие достигло максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и способно стать крупнейшим торнадо за всю историю Ямайки — его скорость достигает 282 километра в час. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как мощные потоки ветра сносят крыши домов и валят деревья.

В данный момент власти занимаются эвакуацией жителей прибрежных районов. Перевести во временные укрытия удалось лишь 1,7 тысячи человек. Метеорологи ожидают, что в ближайшую ночь «Мелисса» пересечет восточную часть Кубы и к 29 октября пройдет над Багамскими островами и островами Теркс и Кайкос. Перед этим стихийное бедствие уже обрушилось на Доминикану — ураган отрезал от внешнего мира свыше 50 населенных пунктов и повредил не менее 750 домов. Известно, что нашествие «Мелиссы» не пережили три человека.

