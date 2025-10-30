Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 30 октября 2025Путешествия

Пассажирский самолет вылетел из города России с открытой заправочной горловиной

Самолет «ИрАэро» прилетел в Благовещенск с открытой заправочной горловиной
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России пассажирский самолет отправился в рейс с открытой заправочной горловиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с Airbus A319 авиакомпании «ИрАэро» в городе Владивосток, из которого борт отправился в Благовещенск. Самолет вылетел из аэропорта с довеском под правым крылом в виде цепочки с лючком, ее забыли вернуть на место после заправки.

Материалы по теме:
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Несмотря на сообщение водителя перронного автобуса, который заметил неполадку, задерживать воздушное судно не стали и связались с его экипажем только через 40 минут, после просмотра камер видеонаблюдения. Airbus благополучно прилетел в Благовещенск. Осмотр судна не выявил повреждений. Уточняется, что отсутствие лючка не угрожает безопасности полета, однако ухудшает его аэродинамику.

Ранее тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за сломанных самолетов авиакомпании. Из трех лайнеров авиакомпании Red Wings в рабочем состоянии остался лишь один.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Сафонова в ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости