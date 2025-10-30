Пассажирский самолет вылетел из города России с открытой заправочной горловиной

Самолет «ИрАэро» прилетел в Благовещенск с открытой заправочной горловиной

В России пассажирский самолет отправился в рейс с открытой заправочной горловиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с Airbus A319 авиакомпании «ИрАэро» в городе Владивосток, из которого борт отправился в Благовещенск. Самолет вылетел из аэропорта с довеском под правым крылом в виде цепочки с лючком, ее забыли вернуть на место после заправки.

Несмотря на сообщение водителя перронного автобуса, который заметил неполадку, задерживать воздушное судно не стали и связались с его экипажем только через 40 минут, после просмотра камер видеонаблюдения. Airbus благополучно прилетел в Благовещенск. Осмотр судна не выявил повреждений. Уточняется, что отсутствие лючка не угрожает безопасности полета, однако ухудшает его аэродинамику.

