Песков ответил на вопрос о переговорах России и США по ядерному разоружению

Переговоры по ядерному разоружению между Россией и США не ведутся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Те самые детализированные экспертные переговоры — нет, пока не ведутся», — сказал он.

Однако, по словам политика, эта тема неоднократно поднималась. Он также отметил, что США до публичных заявлений американского лидера Дональда Трампа никак не уведомляли Россию о планах по проведению новых испытаний ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что США ведут с Россией переговоры по ядерному разоружению. Он уточнил, что к переговорам о денуклеаризации мог бы присоединиться Китай.