Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 30 октября 2025Мир

Песков ответил на вопрос о переговорах России и США по ядерному разоружению

Песков: Россия и США не ведут переговоры по ядерному разоружению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Переговоры по ядерному разоружению между Россией и США не ведутся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Те самые детализированные экспертные переговоры — нет, пока не ведутся», — сказал он.

Однако, по словам политика, эта тема неоднократно поднималась. Он также отметил, что США до публичных заявлений американского лидера Дональда Трампа никак не уведомляли Россию о планах по проведению новых испытаний ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что США ведут с Россией переговоры по ядерному разоружению. Он уточнил, что к переговорам о денуклеаризации мог бы присоединиться Китай.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости