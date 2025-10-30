В Раде назвали цель анонсированного Зеленским плана по Украине

Дубинский назвал пустышкой план Украины и ЕС по урегулированию конфликта

План Украины и стран Европы по урегулированию вооруженного конфликта является пустышкой. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мирный план, ранее анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает заморозку конфликта, но не направлен на устранение проблем, ставших причиной его начала.

«Понятно, что этот план не будет принят Россией, но и не станет опорным для США, так как не может содержать ничего, что может интересовать [американского президента Дональда] Трампа», — написал политик.

Ранее Зеленский заявил, что план прекращения огня от «коалиции желающих» и Украины будет готов через семь дней. Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.