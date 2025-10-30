Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:17, 30 октября 2025Бывший СССР

В Раде назвали цель анонсированного Зеленским плана по Украине

Дубинский назвал пустышкой план Украины и ЕС по урегулированию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool / CNP / Globallookpress.com

План Украины и стран Европы по урегулированию вооруженного конфликта является пустышкой. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мирный план, ранее анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает заморозку конфликта, но не направлен на устранение проблем, ставших причиной его начала.

«Понятно, что этот план не будет принят Россией, но и не станет опорным для США, так как не может содержать ничего, что может интересовать [американского президента Дональда] Трампа», — написал политик.

Ранее Зеленский заявил, что план прекращения огня от «коалиции желающих» и Украины будет готов через семь дней. Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Раскрыто важное последствие испытания «Посейдона» для США

    В Раде назвали цель анонсированного Зеленским плана по Украине

    На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

    Взорвавшего автомобиль участника СВО завербовали в видеоигре

    Александра Бортич похвасталась фигурой в бикини

    Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки

    В России раскрыли план экс-главкома НАТО по Украине

    Названы возможные сценарии атаки США на Венесуэлу

    Стало известно о массовом отъезде молодых украинцев из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости