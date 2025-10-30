Ценности
09:10, 30 октября 2025

Популярная рэперша повторила оголяющий тело образ Тины Тернер

Американская рэперша Doja Cat повторила откровенный образ Тины Тернер
Екатерина Ештокина

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images for Vogue

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) повторила откровенный образ певицы Тины Тернер. Соответствующий материал публикует Page Six.

28-летняя исполнительница выступила на показе Vogue World: Hollywood в Лос-Анджелесе в платье-кольчуге с открытыми плечами, которое частично оголяло ее тело. Помимо этого, она надела парик цвета платиновый блонд. Завершили образ туфли на каблуках Christian Louboutin.

Известно, что платье создавал художник по костюмам Михаэль Шмидт, который на протяжении многих лет сотрудничал с Тернер. В похожем изделии Тернер снялась в фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома» в 1985 году.

В сентябре Doja Cat снялась для глянца в ремнях вместо бюстгальтера. Рэперша позировала в прозрачном сетчатом платье, расшитом сияющими камнями.

