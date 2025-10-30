Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:21, 30 октября 2025Наука и техника

«Посейдон» назвали запасным элементом ядерной триады России

Army Recognition: Ядерный аппарат «Посейдон» сможет атаковать цели из засад
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» может стать «запасным» элементом ядерной триады России, который будет атаковать цели из засады. Особенности применения аппарата назвали в публикации Army Recognition.

«В критической ситуации глубоководный беспилотный аппарат с ядерным двигателем может быть заранее подготовлен для зависания на глубине, а затем для быстрого захода на цель», — пишет издание.

По словам автора, известные данные о «Посейдоне» указывают на то, что беспилотник способен за 66 часов преодолеть 3,3 тысячи морских миль от Норвежского моря до Восточного побережья США при скорости 50 узлов. При этом он допустил, что аппарат будет проходить часть пути на малых скоростях, которые позволят сохранить скрытность.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Издание резюмирует, что таких темпов достаточно, чтобы усложнить управление кризисными ситуациями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 28 октября были проведены испытания «Посейдона». В ходе работ удалось запустить атомную энергетическую установку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости