Предотвращен захват заложников в учреждении ФСИН России

Предотвращен захват заложников в учреждении ФСИН Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону предотвращен захват заложников в одном из учреждений Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ранее осужденный за преступление террористической направленности радикал с апреля по июль 2025 года вынашивал план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Сторонник признанной в России террористической организации воплотить свои планы в жизнь не сумел, поскольку его действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ и ФСИН.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

