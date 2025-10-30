Силовые структуры
16:44, 30 октября 2025Силовые структуры

Предотвращен захват заложников в учреждении ФСИН России

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростове-на-Дону предотвращен захват заложников в одном из учреждений Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ранее осужденный за преступление террористической направленности радикал с апреля по июль 2025 года вынашивал план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Сторонник признанной в России террористической организации воплотить свои планы в жизнь не сумел, поскольку его действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ и ФСИН.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму злоумышленника, который планировал устроить теракт в отношении сотрудника МВД.

    Все новости