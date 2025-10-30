Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

Представитель РПЦ Кипшидзе: Церковь призывает хранить верность супругам

Церковь призывает хранить верность и говорить правду своим супругам. Так на совет идти на исповедь мужчинам, изменившим своим женам, отреагировал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Пост появился в его Telegram-канале.

«Церковь, и ветхозаветная, и новозаветная, однозначно и безусловно осуждала и будет осуждать супружескую измену. (...) Поэтому Церковь призывает хранить верность, говорить правду своим супругам, а не скрывать что-то от них, руководствуясь лукавыми целями», — сказал он.

Представитель РПЦ подчеркнул, что брак укрепляется верностью, а не способностью одного из супругов скрывать свои измены. Помимо того, мысль о том, что правда может травмировать ближнего, открывает возможности для оправдания лжи и грехов, добавил Кипшидзе.

Ранее томский митрополит Ростислав посоветовал россиянам, которые изменили женам, ничего не раскрывать и идти в церковь. Он также отметил, что рассказывать жене об измене следует, если это «позволит укрепить семью».