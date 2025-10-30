Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 30 октября 2025Россия

Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

Представитель РПЦ Кипшидзе: Церковь призывает хранить верность супругам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Церковь призывает хранить верность и говорить правду своим супругам. Так на совет идти на исповедь мужчинам, изменившим своим женам, отреагировал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Пост появился в его Telegram-канале.

«Церковь, и ветхозаветная, и новозаветная, однозначно и безусловно осуждала и будет осуждать супружескую измену. (...) Поэтому Церковь призывает хранить верность, говорить правду своим супругам, а не скрывать что-то от них, руководствуясь лукавыми целями», — сказал он.

Представитель РПЦ подчеркнул, что брак укрепляется верностью, а не способностью одного из супругов скрывать свои измены. Помимо того, мысль о том, что правда может травмировать ближнего, открывает возможности для оправдания лжи и грехов, добавил Кипшидзе.

Ранее томский митрополит Ростислав посоветовал россиянам, которые изменили женам, ничего не раскрывать и идти в церковь. Он также отметил, что рассказывать жене об измене следует, если это «позволит укрепить семью».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости