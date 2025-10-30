Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 30 октября 2025Россия

Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

Томский митрополит Ростислав посоветовал изменившим женам ничего не раскрывать
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Томский митрополит Ростислав посоветовал россиянам, которые изменили женам, ничего не раскрывать и идти в церковь. С таким заявлением священнослужитель выступил в телеэфире, передает Telegram-канал «Расстрига».

По мнению митрополита, мужчина, оказавшийся в подобной ситуации, должен поступать разумно.

«Ведь быть честным — это не значит на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас. Здесь куда более важно — очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь», — уверен Ростислав.

Он отметил, что рассказывать жене об измене следует, если это «позволит укрепить семью». Митрополит пояснил, что при других обстоятельствах такое признание может все разрушить.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на церемонии награждения трезвых сел в Свердловской области назвал глупостью жесткие антиалкогольные запреты.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости