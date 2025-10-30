Привычное лакомство оказалось защитником сосудов от вреда сидячего образа жизни

JP: Употребление какао защищает сосуды от повреждений при длительном сидении

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что какао, богатое флаванолами, помогает защитить сосуды от негативного воздействия длительного сидения. Как показало исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (JP), употребление напитков или продуктов с высоким содержанием флаванолов предотвращает ухудшение эластичности артерий и нарушения кровотока даже после двух часов неподвижности.

В эксперименте приняли участие 40 молодых мужчин с разным уровнем физической подготовки. После употребления напитка с высоким содержанием флаванолов у них не наблюдалось снижения сосудистой функции, тогда как у тех, кто пил обычное какао, эластичность артерий заметно падала. Это означает, что польза флаванолов проявляется независимо от уровня физической активности.

По словам авторов, регулярное употребление флаванолоcодержащих продуктов — таких, как какао, зеленый чай, яблоки и ягоды — может стать простым и вкусным способом поддерживать здоровье сосудов в условиях малоподвижного образа жизни.

В августе стало известно, что прием добавок с экстрактом какао не снижает общий риск гипертонии, но помогает предотвратить ее развитие у людей с нормальным давлением.