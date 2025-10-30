«М-Видео»: Продажи игровых приставок в России за год упали более чем на 10 %

С начала 2025 года продажи игровых приставок в России упали более чем на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео» сообщает «Коммерсантъ».

Продажи консолей сократились на 12 процентов, до 20 миллиардов рублей. Всего за текущий год было реализовано более миллиона устройств — в количественном выражении показатель вырос на четыре процента. При этом каждая пятая проданная приставка (20 процентов) была портативной — всего устройств Nintendo switch, PlayStation Portable, Xbox Series X и S,

а также Steam Deck приобрели 99 тысяч штук (прирост в 1,5 раза).

Самыми популярными устройствами стали консоли бренда Sony с долей (65 процентов рынка в денежном выражении), Valve (11 процентов), Nintendo (9 процентов) и Microsoft (7 процентов), отмечают в компании. При этом в количественном выражении лидируют китайские устройства ноунейм-брендов (49 процентов), а за ними — устройства Sony (22 процентов), Nintendo (6 процентов) и Valve (3 процентов).

В Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) объясняют сокращение рынка изменением структуры спроса и каналов поставок. Ноунейм-приставки хоть и продаются чаще, снижают средние показатели стоимости. В то же время из-за ухода официальных дистрибуторов и, как следствие, изменения логистики премиальных брендов на поставки параллельным импортом меняются и каналы продаж.

Весной 2025 года увлекались видеоиграми более трети россиян (38 процентов). Больше половины из них (55 процентов) предпочитают в качестве платформы персональный компьютер. Почти четверть (24 процента) играют на мобильных телефонах. Игровые приставки (PlayStation, Xbox и другие.) используют 15 процентов респондентов, портативные и ретроконсоли — по два процента респондентов, а VR-гарнитуры — один процент, остальные (один процент) выбрали другой вариант.

