Раскрыты подробности о расправившемся с бывшей женой в офисе «Россети»

ТАСС: Убивший бывшую жену в офисе «Россети» мужчина сам пронес оружие

Расправившийся с бывшей женой и с собой в офисе «Россети» в Ростове-на-Дону мужчина сам пронес оружие в офис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают следователи и криминалисты.

По предварительной информации, мужчина расправился с бывшей супругой из-за личной неприязни.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в офисе компании «Россети Юг» на улице Большая Садовая. Женщину нашли с огнестрельными ранениями.