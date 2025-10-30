Силовые структуры
16:27, 30 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о расправившемся с бывшей женой в офисе «Россети»

ТАСС: Убивший бывшую жену в офисе «Россети» мужчина сам пронес оружие
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Расправившийся с бывшей женой и с собой в офисе «Россети» в Ростове-на-Дону мужчина сам пронес оружие в офис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают следователи и криминалисты.

По предварительной информации, мужчина расправился с бывшей супругой из-за личной неприязни.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в офисе компании «Россети Юг» на улице Большая Садовая. Женщину нашли с огнестрельными ранениями.

