Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 30 октября 2025Мир

Рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений

Le Figaro: Рейтинг Макрона упал до рекордно низких 11 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Рейтинг доверия французскому главе Эммануэлю Макрону снизился до 11 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Verian Group, ссылается на него Le Figaro.

«Произошло то, чего Елисейский дворец опасался: рейтинг доверия Макрону в этом месяце снова упал, достигнув самого низкого уровня и сравнявшись с худшим результатом Франсуа Олланда (24-го президента Франции)», — сказано в статье.

Отмечается, что опрос проводился с 26 по 28 октября среди тысячи совершеннолетних граждан Франции.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон стал первым в истории главой французского государства, не вошедшим в топ-50 самых популярных политиков страны. Отмечалось, что его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд никогда не опускались ниже 43-го места в течение сроков своих полномочий.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Эммануэль Макрон не справляется с управлением страной, а его встречи с президентом США Дональдом Трампом, с украинским главой Владимиром Зеленским и прочая «показуха» французам уже «поперек горла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости