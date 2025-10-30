Рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений

Le Figaro: Рейтинг Макрона упал до рекордно низких 11 %

Рейтинг доверия французскому главе Эммануэлю Макрону снизился до 11 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Verian Group, ссылается на него Le Figaro.

«Произошло то, чего Елисейский дворец опасался: рейтинг доверия Макрону в этом месяце снова упал, достигнув самого низкого уровня и сравнявшись с худшим результатом Франсуа Олланда (24-го президента Франции)», — сказано в статье.

Отмечается, что опрос проводился с 26 по 28 октября среди тысячи совершеннолетних граждан Франции.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон стал первым в истории главой французского государства, не вошедшим в топ-50 самых популярных политиков страны. Отмечалось, что его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд никогда не опускались ниже 43-го места в течение сроков своих полномочий.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Эммануэль Макрон не справляется с управлением страной, а его встречи с президентом США Дональдом Трампом, с украинским главой Владимиром Зеленским и прочая «показуха» французам уже «поперек горла».