Раскрыт необычный провал Макрона

Paris Match: Макрон не попал в топ-50 самых популярных политиков Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым в истории главой французского государства, не вошедшим в топ-50 самых популярных политиков страны. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Paris Match.

«Мы знали о большом недоверии и сдержанном гневе французов. Но на этот раз он выражен громко. Эммануэль Макрон — первый действующий президент республики, который не попал в наш рейтинг 50 самых популярных политических деятелей Франции, созданный в декабре 2003 года», — пишет издание.

Действующий президент Франции занял 51-ю строчку рейтинга, незначительно уступив ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру. Отмечается, что его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд никогда не опускались ниже 43-го места в течение своих сроков полномочий.

