Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:12, 30 октября 2025Россия

Россиян предупредили о рисках при оплате картой

Доцент Валишвили сообщила о рисках при оплате покупок банковской картой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В ряде случаев оплата покупок банковской картой может быть небезопасна. Об этом в разговоре с агентством Прайм предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Эксперт объяснила, что при оплате картой существует два основных вида угроз: киберугрозы и технические риски. К первым относится выманивание данных карты у владельца, а ко вторым — считывание данных с помощью особых устройств.

Валишвили призвала никому не сообщать данные карты, секретные коды, не переходить по ненадежным ссылкам, а также проверять подлинность адреса сайта. Снимая деньги в банкомате, стоит убедиться, что там нет никаких накладок и прочих «лишних» устройств, порекомендовала она.

Помимо этого, при совершении покупок в интернет не следует вводить данные основной карты — для этой цели лучше обзавестись отдельной картой, которую можно пополнять на сумму необходимой покупки. Также эксперт посоветовала ставить запрет на запоминание данных карты в браузере.

Ранее МВД России раскрыло главные мошеннические схемы в период распродаж. Как уточнили в ведомстве, мошенники создают яркие сайты, на которых обещают гражданам распродажи и большие скидки, используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию крайне низких цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Журналист раскрыл главный фейк о России в США

    Разработан способ восстановления сердца после инфаркта

    Главком ВСУ отправился на фронт

    Отец Илона Маска оценил городское планирование Москвы

    Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия

    Россия догнала Британию по числу миллиардеров

    Ведущий Первого канала отказался считать статус иностранного агента приговором

    Россиян предупредили о рисках при оплате картой

    В России назвали количество распространенных в сети фейков об СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости