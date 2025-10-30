Россиян предупредили о рисках при оплате картой

Доцент Валишвили сообщила о рисках при оплате покупок банковской картой

В ряде случаев оплата покупок банковской картой может быть небезопасна. Об этом в разговоре с агентством Прайм предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Эксперт объяснила, что при оплате картой существует два основных вида угроз: киберугрозы и технические риски. К первым относится выманивание данных карты у владельца, а ко вторым — считывание данных с помощью особых устройств.

Валишвили призвала никому не сообщать данные карты, секретные коды, не переходить по ненадежным ссылкам, а также проверять подлинность адреса сайта. Снимая деньги в банкомате, стоит убедиться, что там нет никаких накладок и прочих «лишних» устройств, порекомендовала она.

Помимо этого, при совершении покупок в интернет не следует вводить данные основной карты — для этой цели лучше обзавестись отдельной картой, которую можно пополнять на сумму необходимой покупки. Также эксперт посоветовала ставить запрет на запоминание данных карты в браузере.

Ранее МВД России раскрыло главные мошеннические схемы в период распродаж. Как уточнили в ведомстве, мошенники создают яркие сайты, на которых обещают гражданам распродажи и большие скидки, используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию крайне низких цен.