Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:36, 30 октября 2025Силовые структуры

Россиянин сдал морских пехотинцев в День защитника Отечества

Житель Владивостока получил 15 лет колонии за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Суд вынес приговор жителю Владивостока, сдавшему украинской разведке координаты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в приморской прокуратуре.

Мужчина признан виновным в государственной измене и осужден на 15 лет колонии. В прокуратуре предоставили оперативное видео.

На кадрах видны спецназовцы, ведущие мужчину в наручниках.

Суд установил, что приморец с 10 по 23 февраля 2024 года по заданию украинской спецслужбы собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота, отснял ее на видео и отметил на интерактивной карте. Информация касалась дислокации, вооружения, военной техники и размещения служебных объектов морских пехотинцев.

Также россиянин подготовил информацию о личном составе военнослужащих, находящихся на специальной военной операции. Эти сведения он передал Украине в День защитника Отечества 23 февраля 2024 года через мессенджер.

Его преступная деятельность была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали 45-летнего мужчину, планировавшего подорвать транспортный объект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости