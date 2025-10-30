Россиянин сдал морских пехотинцев в День защитника Отечества

Житель Владивостока получил 15 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Суд вынес приговор жителю Владивостока, сдавшему украинской разведке координаты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в приморской прокуратуре.

Мужчина признан виновным в государственной измене и осужден на 15 лет колонии. В прокуратуре предоставили оперативное видео.

На кадрах видны спецназовцы, ведущие мужчину в наручниках.

Суд установил, что приморец с 10 по 23 февраля 2024 года по заданию украинской спецслужбы собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота, отснял ее на видео и отметил на интерактивной карте. Информация касалась дислокации, вооружения, военной техники и размещения служебных объектов морских пехотинцев.

Также россиянин подготовил информацию о личном составе военнослужащих, находящихся на специальной военной операции. Эти сведения он передал Украине в День защитника Отечества 23 февраля 2024 года через мессенджер.

Его преступная деятельность была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали 45-летнего мужчину, планировавшего подорвать транспортный объект.