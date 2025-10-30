Силовые структуры
Россиянка открыла огонь по прибывшим на вызов врачам скорой помощи

В Уссурийске пациентка обстреляла из пневматического оружия врачей скорой помощи
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Уссурийске 42-летняя женщина открыла огонь по прибывшим на вызов врачам скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, фигурантка была в нетрезвом состоянии. Она устроила скандал, а потом из пневматического оружия выстрелила шесть раз в сторону медиков.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

